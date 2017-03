Tysk jagerflyger funnet i dansk myr er identifisert

Den tyske soldaten er identifisert som 19 år gamle Hans Wunderlich, opplyser oberstløytnant Hans Hermann Söchtig i den tyske organisasjonen Deutsche Dienststelle i Berlin til Nordjyske Stiftstidende.

Wunderlich ble født 22. juli 1925 i Neusorg, en by øst for Bayreuth i delstaten Bayern. Flystyrten skjedde ved Birkelse på Nordjylland 10. oktober 1944 med et jagerfly av typen Messerschmitt Bf 109. Tyske soldater ga opp forsøket på å berge flyet, heter det i tyske militærarkiver.

Wunderlichs dødsfall ble ikke bekreftet offisielt før 5. mars 1945, i Holenbrunn, der flygerens far bodde.

Flygeren har ingen etterlatte. Hans foreldre er døde, og hans søster døde i 2006 uten å etterlate seg barn. Levningene skal begraves på en krigskirkegård i Danmark.

Soldatens dagbok er funnet i flyet, samt hans håndskrevne navn på et hefte med matkuponger. Det er også funnet sigarettpapir og tegninger av fly i Wunderlichs uniform. Wunderlichs armbåndsur er ødelagt, og de brukne viserne står på klokken 14, tidspunktet da flystyrten skjedde. Uret har initialene HW på baksiden.

Flygerens personlige eiendeler skal stilles ut ved Nordjyllands Historiske Museum. Museumssjef Torben Sarauw uttrykker overraskelse over at det er stor folkelig interesse rundt saken i Danmark, særlig blant skolebarn.

Flyet og flygeren ble tidligere denne måneden funnet sammen med ammunisjon i ei myr nær Birkelse.

