Tusenvis av lik i ruinene i Vest-Mosul 

Den ytterliggående islamistgruppa IS har bitt seg fast i den vestlige delen av Mosul, og 19. februar innledet irakiske regjeringsstyrker og deres allierte en storoffensiv mot området.

Ifølge en kilde i det irakiske sivilforsvaret i Mosul er over 3.000 sivile siden drept, blant annet i flyangrep fra den USA-ledede koalisjonen.

Anslagsvis 2.070 lik ligger ifølge kilden fortsatt i ruinene av sønderbombede bygninger.

Lover å granske

– Disse likene er ikke hentet ut av frykt for snikskyttere fra IS, sier kilden, som vil være anonym.

Den USA-ledede koalisjonen lovet fredag å granske rapportene om at over 200 sivile kan ha blitt drept i et flyangrep tidligere i uka.

– Det blir åpnet en formell undersøkelse for å fastslå om påstanden er troverdig, heter det i en kunngjøring fra koalisjonen.

Sprengladninger

Ifølge aktivistnettstedet Mosul Eye ble det funnet 130 døde etter flyangrepet, som skal ha utløst sprengladninger utplassert av IS.

Den kurdiske TV-stasjonen Rudaw meldte om 230 drepte i ruinene av to bygninger som ble lagt i grus, mens den irakiske brigadegeneral Mohammed al-Jabouri opplyste at over 100 sivile ble drept i flyangrepet mot al-Jadida-distriktet.

Fanget i gamlebyen

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) befinner det seg fortsatt 600.000 sivile i Vest-Mosul. Rundt 400.000 av disse er fanget i kamphandlingene i gamlebyen som er under kraftig angrep fra irakiske regjeringsstyrker og deres allierte.

IS truer med å skyte dem som forsøker å flykte fra området, men mellom 8.000 og 12.000 trosser nå daglig frykten og søker beskyttelse i Hammam al-Alil-leiren utenfor byen.

Mange sårede

Mange av dem som tar seg ut av byen, har skuddsår og granatskader, forteller hjelpearbeidere fra Leger Uten Grenser (MSF) i området. Over halvparten av de sårede er kvinner og barn under 15 år.

– Behovet for akutt medisinsk hjelp har økt dramatisk. Vi har folk som jobber døgnet rundt for å behandle menn, kvinner og barn med skuddskader, sier Isabelle Defourny i MSF.

