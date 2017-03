Trump mangler flertall for helsereform

Det skriver The New York Times.

Også flere medlemmer i Representantenes hus opplyser at helsereformen mangler tilstrekkelig støtte.

Det er uklart hvilke grep Trump klarer å ta i løpet av den korte tiden fram til avstemningen skal finne sted. Trumps talsmann Sean Spicer opplyser at avstemningen er planlagt gjennomført klokken 20.30 norsk tid.

Trumps forslag til en erstatning for Obamacare møter motstand ikke bare hos demokrater, men også hos konservative republikanere som mener at det må kuttes enda mer i de føderale utgiftene.

Mer moderate republikanere er også skeptiske og frykter at velgerne vil reagere negativt på de dramatiske kuttene det legges opp til i Medicaid-programmet og fordi helseforsikringen for eldre blir dyrere.

De siste dagene har det pågått harde forhandlinger og intens tautrekking mellom de ulike fløyene i det republikanske partiet, i et forsøk på å komme fram til et kompromiss.

Under den første prøveavstemningen i Representantenes hus fredag, signaliserte 230 av representantene at de akter å stemme for Trump-administrasjonens forslag, mens 194 signaliserte at de vil stemme imot.

Ifølge kilder i Kongressen har de konservative republikanerne dempet sin kritikk, men samtidig gjorde ytterligere én moderat republikaner det klart at han akter å stemme imot.

Dersom flere enn 22 republikanske representanter sier nei til forslaget, vil det bli nedstemt. Den siste rundspørringen tydet på at 32 var imot, men dette tallet endrer seg i takt med justeringene det forhandles om.

