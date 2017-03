Trump: Stem ja, ellers blir Obamacare stående

I et lukket møte med republikanske politikere torsdag, skal Trumps budsjettsjef Mick Mulvaney ha gitt et ultimatum til republikanere som fortsatt stiller seg kritiske til forslaget.

– Presidenten har sagt at han ønsker en stemme i morgen, ja eller nei. Om forslaget ikke slår gjennom så legger vi denne ballen død, skal Mulvaney ha sagt, ifølge republikaneren Chris Collins som var på møtet. Trump tyr til Twitter med klar beskjed til republikanerne:

– Katastrofale Obamacare har ført til større kostnader og færre muligheter. Det vil kun bli verre. Vi må oppheve og erstatte. Godkjenn forslaget.

Avstemningen skulle opprinnelig gå av stabelen torsdag, men har blitt utsatt til fredag morgen. En kilde i Det hvite hus skyldtes tidsendringen at de heller ville gå gjennom avstemningen i dagslys fredag enn sent om natten torsdag. Uttalelsen blir sett på som et forsøk på å tone ned antydninger om at Trump ikke har klart å ro i land helsereformen.

Ifølge New York Times planlegger rundt 30 til 40 republikanere å si nei. Trump har kun råd til å miste 22 av disse for å fortsatt kunne få gjennomslag.

(©NTB)