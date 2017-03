Stor usikkerhet blant franske velgere før presidentvalget

– I fransk valghistorie har vi ikke opplevd et slikt omfang av usikkerhet tidligere, sier en valgforsker fra meningsmålingsinstituttet Odoxa.

En ny måling utført av Odoxa for Franceinfo, viser at hele 43 prosent av velgerne ikke har bestemt seg for hvem de ønsker som landets nye president.

Tallene viser også at den uavhengige sentrumspolitikeren Emmanuel Macron er favoritt til å gå videre fra den første runden, sammen med høyrepopulisten Marine Le Pen fra Nasjonal front.

François Fillon, som tidligere i år var en av favorittene til å vinne valget, har falt kraftig på meningsmålingene etter avsløringer om at han har betalt kona og to av barna deres titusenvis av euro for arbeid som aldri ble utført. Den borgerlige presidentkandidaten har også blitt siktet for grovt bedrageri og forfalskning.

Nå fremstår 39-åringen Emmanuel Macron som den store favoritten.

(©NTB)