Redd Barna: 400.000 afghanske barn faller ut av skolen i år

– Vi vet at barn som ikke går på skole har en økt risiko for å gifte seg tidlig og bli en del av en arbeidsstyrke der de kan bli utnyttet. De kan også bli rekruttert inn i væpnede grupper eller bli ofre for menneskehandel, sier direktøren for Redd Barna i Afghanistan, Ana Locsin, torsdag.

Ifølge organisasjonen ble 610.000 afghanske flyktninger sendt tilbake til Afghanistan i fjor, og det er forventet at nærmere 1 million vil returnere i 2017.

– Over halvparten av barna som har kommet tilbake, går ikke på skole, men jobber på gaten, sier Redd Barna.

Ifølge afghanske myndigheter har konflikter i landet ført til at flere enn 1.000 skoler har blitt stengt bare i løpet av de siste månedene.

Det at flere millioner barn får skolegang i Afghanistan, deriblant mange jenter, har vært ansett som en stor suksess for den internasjonale bistanden til landet.

Nå kan det vise seg at antallet ikke stemmer. I desember hevdet nemlig utdanningsminister Asadullah Balkhi at tallet som ble presentert av den afghanske regjeringen og de internasjonale hjelpeorganisasjonene, var feil.

– Det påstås at 11,5 millioner afghanske barn går på skole, men i realiteten er det rundt 6 millioner som faktisk går på skolen, sier Balkhi.

(©NTB)