Overvåkingsvideo lagt ut etter drapet på Putin-kritiker

VG oppgir den ukrainske medieorganisasjonen Kyiv Operativ som kilde.

Ukrainas president Petro Porosjenko var raskt ute med å anklage Russland for å stå bak torsdagens attentat og betegnet det som "statsterrorisme".

En rådgiver for innenriksdepartementet i Ukraina opplyste fredag at det var den 28 år gamle ukraineren Pavel Parsjov som drepte Voronenkov idet han forlot Premier Palace Hotel i Kiev.

Parsjov, som ble drept av Voronenkovs livvakt, var russisk agent, hevder Anton Gerasjtsjenko.

– Han hadde gjennomgått et spesialkurs ved en skole for sabotører, skriver Gerasjtsjenko på Facebook.

– Leiemorder

Ifølge ukrainske medier var Parsjov fram til august i fjor soldat i Ukrainas nasjonalgarde.

28-åringen skal ha vært ettersøkt for hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet og benyttet en Tokarev-pistol under attentatet mot Voronenkov.

Pistoler av denne typen har vært standardvåpen i en rekke tidligere sovjetstater siden andre verdenskrig, og våpenvalget i seg selv sier derfor ingenting om hvem som sto bak drapet.

Parsjov skal også ha hatt en eller flere medskyldige som kjørte ham til Premier Palace Hotel, men disse unnslapp, og det er ikke kjent hvem de var.

Kreml-kritiker

45 år gamle Voronenkov, som tidligere var en del av kommunistfraksjonen i den russiske nasjonalforsamlingen, flyktet til Ukraina i 2016, sammen med kona Maria Maksakova som også var folkevalgt.

De to ble innvilget ukrainsk statsborgerskap og har siden markert seg som skarpe kritikere av Kreml.

Voronenkov ble også regnet som et nøkkelvitne i rettssaken ukrainske myndigheter har reist mot landets tidligere president Viktor Janukovitsj, som ble styrtet i 2014.

En talsmann for president Vladimir Putin betegnet torsdag påstanden om at Russland sto bak attentatet for "absurd".

– Vi håper at drapsmannen og eventuelt de som sto bak, blir avslørt, sa Dmitrij Peskov.

