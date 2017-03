London-angriper skal tidligere ha knivstukket mann

Ifølge avisen skal britiskfødte Masood ha jobbet fire år i Midtøsten før han returnerte til Storbritannia og tok en lærerjobb i Bedfordshire. I 2012 startet han sin egen bedrift for undervisning.

52-åringen var ifølge britisk politi dømt for en rekke kriminelle forhold tidligere, blant annet ulovlig våpenbesittelse og vold. Ifølge flere medier skal han også ha knivstukket en mann i hodet. Ifølge Birmingham Mail påførte Masood en mann alvorlige skader da han knivstakk mannen i nesen.

Han skal ha benyttet en rekke ulike navn, men det forelå ifølge en kunngjøring fra britisk politi "ingen etterretningsinformasjon om at han planla å gjennomføre et terrorangrep». Birmingham Mail skriver at han endret navnet sitt til Khalid Masood etter at han konverterte til Islam. Adrian Elms var navnet hans før konverteringen, ifølge Daily Mail.

En nabo av Masood beskriver ham som "stille".

– Han var en hyggelig fyr. Jeg brukte å møte ham utenfor når han jobbet i hagen, sier Iwona Romek.

Masood ble drept av politiet etter å ha kjørt ned en rekke fotgjengere på Westminster Bridge og forsøkt å ta seg inn i Parlamentet i London onsdag. Fire mennesker ble drept og over 40 mennesker såret. Tilstanden til flere av de sårede er kritisk.

