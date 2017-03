Japan protesterer mot Sør-Koreas militærplaner

– Øvelsen er uakseptabel med tanke på landets stilling til den suverene staten Takeshima, sier den japanske utenriksministeren Fumio Kishida.

Dokdo, eller Takeshima på japansk, består kun av to klippeøyer med om lag 30 store steiner rundt. Øygruppa ligger midt mellom Sør-Korea og Japan, og en kamp om ressurser er noe av det som ligger bak konflikten, for området rundt øygruppa er gode fiskeområder og det antas at det er gassreserver i havbunnen.

Spenningen har lenge vært amper mellom Japan og Sør-Korea, og det lettet ikke på trykket da Sør-Korea for noen måneder siden bestemte å reise et monument for «trøstekvinnene» som var sexslaver for den japanske hæren før og under andre verdenskrig. I januar sa Japan at de ville sende hjem sin ambassadør til Sør-Korea i protest.

