ICC mener krigsofre i Kongo bør få symbolsk erstatning

Krigsherren Germaine Katanga sto bak angrepet mot landsbyen i Ituri-regionen i 2003. Om lag 200 mennesker ble skutt eller hogget i hjel med macheter, og Katanga soner en dom på tolv års fengsel for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Fredag fastslo Den internasjonale straffedomstolen (ICC) at 297 overlevende ofre og pårørende har krav på en symbolsk erstatning på rundt 2.000 kroner hver. I tillegg ble ofrene tilkjent kollektiv erstatning i form av prosjekter som skal sikre boliger, jobber, utdanning og psykologisk behandling.

Dette er første gang ICC tilkjenner ofre for krigsforbrytelser denne typen erstatning. Domstolen anser det som lite sannsynlig at Katanga vil være i stand til å betale erstatning til ofrene for angrepet på landsbyen.

