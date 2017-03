Hollande avviser Fillons anklager om medielekkasjer

– François Fillon har overskredet grensene for anstendighet og ansvarlighet, sier Hollande til fransk radio om Fillons anklager mot ham.

– Jeg ønsker ikke å bli en del av valgdebatten, men det er en verdighet og et ansvar man skal respektere. Fillon er forbi det punktet nå, sier han.

François Fillon, presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne, er nylig blitt siktet i en korrupsjonssak om misbruk av statlige midler.

I et intervju torsdag anklaget Fillon president Hollande for å lede en hemmelig gruppe som lekker sensasjonelle nyheter.

– I to måneder har pressen kastet gjørme på meg, sa Fillon.

Han hevdet at det snart vil bli publisert en bok som vil dokumentere at Hollande har fått tak i opptak som stammer fra avlytting gjort i forbindelse med etterforskninger.

Hollande fordømmer «de usanne anklagene fra François Fillon på det sterkeste».

– Presidenten har aldri blandet seg inn i noen rettsprosess, heter det i en pressemelding fra presidentkontoret.

Fillon er siktet for misbruk av offentlige midler ved å ansette sin kone og to av parets barn som assistenter, uten at de reelt sett utførte arbeid. Selv nekter han for å ha gjort noe ulovlig.

(©NTB)