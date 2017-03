Harde kamper ved Eufrat-demning

En talskvinne for de amerikanskstøttede Syrian Democratic Forces (SDF), Cihan Sheikh Ehmed, sier det pågår kamper ved demningen, og at IS-styrkene på stedet er påført tap.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights, som følger krigen gjennom et nettverk av kilder inne i landet, melder at SDF-styrkene rykker forsiktig fram mot bygningene som er tilknyttet demningen. Årsaken er at IS har lagt ut minefeller og eksplosiver.

Offensiven mot demningen skjer tre dager etter at amerikanske fly fraktet kurdiske styrker og andre allierte inn bak IS' linjer for å lede an i et større angrep mot den IS-kontrollerte byen Tabqa, der demningen ligger.

