Flere viktige pågripelser etter London-angrepet

– Vi har gjort ytterligere to viktige pågripelser i løpet av natten, sa politiets talsmann Mark Rowley fredag.

Dermed er til sammen ti personer pågrepet i saken. En av dem er senere løslatt mot kausjon.

Gjerningsmannen Khalid Masood ble selv skutt og drept under angrepet i sentrum av London onsdag. Etterforskerne jobber med å finne ut om han handlet på egen hånd, eller sammen med andre.

– Vi er fortsatt interessert i å snakke med enhver som kjente Khalid Masood godt, sier Rowley.

Skiftet navn

Masood var født i England og het opprinnelig Adrian Russell Ajao. Ifølge flere britiske medier skiftet han navn etter å ha konvertert til islam.

Tidligere er han dømt for en rekke kriminelle forhold. Men britiske myndigheter skal ikke ha hatt etterretningsinformasjon som tydet på at han planla et terrorangrep.

Politiet har slått fast at det var Masood som onsdag angrep uskyldige mennesker i sentrum av London. Folk på Westminster Bridge ble meid ned av 52-åringens bil, før han knivstakk en politimann og prøvde å ta seg inn i Parlamentet.

Antallet han drepte, steg til fire da en eldre mann døde av skadene han fikk i angrepet. Til sammen ble flere titalls mennesker såret.

IS hevder å stå bak

Terroraksjonen er det første angrepet i Storbritannia som den ytterliggående islamistgruppa IS har hevdet å stå bak.

Angrepet skjedde som respons på IS' oppfordring om å angripe land som prøver å bekjempe dem, hevder det IS-tilknyttede nettstedet Amaq. Storbritannia deltar i den USA-ledede koalisjonen som bomber IS i Syria.

De nye pågripelsene natt til fredag skjedde sentralt og nord i England, ifølge politiet. Tidligere er flere personer blitt pågrepet i Birmingham, hvor Masood bodde.

52-åringen var far til tre barn. Han er tidligere dømt blant annet for knivstikking, ifølge avisa Birmingham Mail. Han skal ha bodd flere steder i England og operert med flere ulike navn.

London-angrepet skjedde nøyaktig ett år etter terroraksjonen i Brussel i fjor. Torsdag ble en mann stanset av politiet da han i høy fart kjørte inn i en gågate i den belgiske byen Antwerpen.

– Var i godt humør

Masood overnattet på hotellet Preston Park i kystbyen Brighton natten før angrepet. Hotellets direktør Sabeur Toumi sier Masood ga inntrykk av å være usedvanlig åpen.

– Han var normal, faktisk vennlig, fordi vi snakket i muligens fem eller ti minutter med ham om hans bakgrunn og hvor han kom fra, sier Toumi til Sky News.

Masood sjekket inn med sitt eget navn og nevnte at han hadde et par barn, og problemer med sin syke far, opplyser Toumi, som også kan fortelle at Masood var i godt humør og lo og spøkte med de ansatte.

The Sun har snakket med ansatte på hotellet som opplyser at Masood sa han skulle til London dagen etter.

– London er ikke det den engang var, skal han ha sagt.

