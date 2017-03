Flere pågrepet etter London-angrepet

Det opplyste politiets talsmann Mark Rowley på en pressekonferanse fredag. Han beskrev pågripelsene som viktige og sa de skjedde sentralt og nord i England i løpet av natten.

Dermed er til sammen ti personer blitt pågrepet i saken. En av dem er senere blitt løslatt mot kausjon.

Etterforskerne jobber fortsatt med å finne ut av om gjerningsmannen, Khalid Masood, handlet alene eller om han kan knyttes til en gruppe.

Masood var født i Storbritannia og het opprinnelig Adrian Russell Ajao, opplyste Rowley. Ifølge flere britiske medier skiftet han navn etter å ha konvertert til islam.

Rowley understreket også at selv om Masood har vært dømt for en rekke kriminelle forhold tidligere, var det ingen etterretningsinformasjons som tydet på at han hadde islamistisk tilknytning.

Tallet på døde etter angrepet har steget til fem, inkludert gjerningsmannen, etter at en 75 år gammel mann døde av skadene fredag kveld.

Tilstanden er fortsatt kritisk eller alvorlig for flere av de sårede, blant dem to politifolk.

(©NTB)