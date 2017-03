Etterretningskomiteens leder avviser at Trump ble avlyttet

Trump hevder han ble avlyttet av tidligere president Barack Obama i Trump Tower i New York.

– Det har ikke vært noen avlytting av Trump Tower. Det har ikke skjedd, slo republikaneren Nunes fast fredag.

Nunes ga imidlertid Trump vann på mølla da han onsdag la fram en påstand om at Trump kan ha blitt avlyttet. Det foreligger ikke bevis for at Obama ba om avlytting eller at Trump var mål for avlyttingen, uttalte Nunes da. Derimot var det slik at Trumps kommunikasjon ble plukket opp under en domstol-godkjent avlytting av personer mistenkt for å være utenlandske agenter, fortalte Nunes, som sa at det ikke dreier seg om Russland og at det som ble fanget opp, var av liten eller ingen verdi.

Nunes opplyser fredag samtidig at Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort frivillig har gått med på å la seg intervjue av komiteens medlemmer i den pågående granskningen av om at Russland blandet seg inn i presidentvalget. Nunes legger til at han ikke vet om intervjuet vil skje åpent eller bak lukkede dører.

Ifølge en rapport som AP fikk tak i tidligere denne uken, hadde Manafort, før han ble Trumps valgkampsjef, påtatt seg oppdrag for en russisk milliardær.

