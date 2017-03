Erdogan mener Tyskland støtter Fethullah Gülen

Erdogan har siden kuppforsøket i fjor sommer hevdet at Gülen sto bak. Bruno Kahl, sjef for den tyske utenriksetterretningen BND, sa for noen dager siden til magasinet Der Spiegel at Tyrkia har forsøkt å "overbevise oss på flere nivåer. Men de har så langt ikke klart det".

Erdogan kritiserte fredag Kahl for å ha kommet med uttalelsene på vegne av tyske ledere, og tolker dette som at Tyskland støtter Gülen.

Gülen, som bor i selvpålagt eksil i USA, nekter selv for å ha hatt noe å gjøre med kuppet. Tyrkia har bedt USA om utlevering.

