WHO skal poliovaksinere 116 millioner barn

Den ambisiøse planen er ledd i en kampanje for å utrydde den invalidiserende sykdommen.

En uttalelse torsdag sier FN-organet at alle barn under fem er målgruppen til de 190.000 som skal utføre vaksineringen. De er spredt over 13 land i Sentral- og Vest-Afrika. Nigeria, Kongo og Den sentralafrikanske republikk er blant landene som omfattes.

Å utrydde polio krever at mer enn 90 prosent av de sårbare barna vaksineres. I tillegg er tett overvåking av situasjonen nødvendig, noe som har vist seg å være nesten umulig i krigsherjede områder.

Nigeria antas å være det eneste afrikanske landet der polio sprer seg. Sykdommen holder også stand i Pakistan og Afghanistan.

