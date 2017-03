Venezuela sendte soldater inn i Colombia

Colombias president Juan Manuel Santos ringte torsdag til sin venezuelanske kollega Nicolás Maduro etter at venezuelanske soldater hadde stått inne på colombiansk side av grensen i Arauca siden tirsdag. Kort tid etter samtalen ble soldatene trukket tilbake til venezuelansk område.

– Jeg sa til ham at situasjonen er fullstendig uakseptabel for Colombia. Han forsikret meg om at han hadde beordret tilbaketrekking, sier Santos.

Før samtalen med Maduro, rådførte Santos seg med landets forsvarsledelse.

Bogota har nå sendt colombianske soldater til grenseregionen.

– Jeg har beordret hæren til å være i området og sørge for full kontroll, sier Santos.

Tidligere torsdag sendte colombiansk UD ut en melding der det het at Bogota hadde mottatt informasjon fra hæren om venezuelansk tilstedeværelse i kommunen Arauquita i Arauca. UD sendte tjenestemenn til området for å undersøke saken nærmere og for å møte venezuelanske grensemyndigheter.

De to landene gjenåpnet grenseovergangene seg imellom i august i fjor, etter at grensen ble stengt ett år tidligere. Det var Venezuela som stengte grensen etter at en venezuelansk patrulje ble beskutt. Tre soldater ble såret. Colombianske paramilitære styrker fikk skylden for angrepet.

