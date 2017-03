Trumps Obamacare-erstatning til avstemning

Trumps apparat og republikanere i Kongressen har denne uken jobbet for å overtale konservative og moderate republikanere som har stilt seg kritiske til planene. Forslaget til Trumps alternativ til tidligere president Barack Obamas helsereform "Obamacare" skal stemmes over torsdag.

Men mange er uenige i planene. Flere konservative har bedt om en mer direkte opphevelse av loven rundt helsereformen fordi de mener flere av fordelene i reformen er noe staten ikke har råd til å dekke. Moderate republikanere mener imidlertid det motsatte, at skattegodtgjørelsene er for begrenset. Demokratene er for det meste imot.

Nekter støtte

Republikaneren Charlie Dent sa onsdag at han nekter å stemme for forslaget.

– Forslaget vil føre til tap av dekning og fjerne forsikring for mange amerikanere som ikke har råd, spesielt de med lav inntekt og eldre, sier Dent og kaller det «en despotisk tidsfrist» og mener de må prøve å komme fram til et bedre forslag.

Ifølge nyhetsbyrået AP er 25 republikanere imot forslaget, og det er flere andre som også lener i den retningen. Hvis 23 republikanere sier nei, inkludert samtlige demokrater, blir forslaget stoppet.

Risikerer jobben

Onsdag varslet Trump at republikanere som stemmer «nei» kan risikere jobben.

Trumps melding er: «Hvis du ikke støtter forslaget, vil det bli politiske kostnader», sa republikaneren Walter Jones.

–Hvis vi ikke får dette gjort, hvis vi ikke innfrir løftene vi alle har kommet med, inkludert presidenten, kan det bli veldig skadelig for republikanere som stiller til gjenvalg i 2018, sa republikaner Mike Conaway.

–Hvis dette feiler, kommer til det å være veldig mange som ser etter jobb i 2018.

