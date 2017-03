Sju pågrepet etter angrepet i London

Mark Rowley fra London-politiet sa torsdag at pågripelsene er gjort i Birmingham, London og andre steder. Ransakinger er gjennomført på seks ulike adresser.

Antall drepte er nedjustert fra fem til fire, inkludert den antatte gjerningsmannen. En politimann, en mann i 50-årene og en kvinne i 40-årene ble drept av angriperen.

Selv om flere personer er pågrepet, tror etterforskerne fortsatt at gjerningsmannen handlet alene.

– På dette tidspunktet har vi ingen konkret informasjon om flere trusler mot allmennheten, sa Rowley.

Politiaksjon i Birmingham

Politiet tror gjerningsmannen var inspirert av internasjonal islamistisk terrorisme. Identiteten hans vil foreløpig ikke bli offentliggjort, men etterforskerne mener de vet hvem han var.

Tidligere er det blitt meldt at rundt 40 ble såret i angrepet, og Rowley opplyste på pressekonferansen torsdag at 29 fortsatt er innlagt på sykehus.

– Dessverre er tilstanden kritisk for sju av dem, sa Rowley.

Natt til torsdag pågikk en politiaksjon i Birmingham, hvor flere personer ble innbrakt. Bilen som ble brukt i London-angrepet, kan ha blitt leid på stedet hvor politiet aksjonerte, ifølge BBC.

Flagger på halv stang

I London flagges det torsdag på halv stang både på Parlamentet og en rekke andre kjente offentlige bygninger.

Stedene hvor angriperen gikk løs på tilfeldige forbipasserende og en politimann, er fortsatt sperret av mens polititeknikere sikrer spor.

Også britiske medier er sterkt preget av angrepet. "Terror i Westminster" er slått opp på forsiden av britiske The Guardians papirutgave. Under har avisen et bilde av parlamentsmedlemmet Tobias Ellwood som utfører førstehjelp på politimannen som ble knivdrept.

The Sun bruker bildet av gjerningsmannen som ligger livløs på en båre etter å ha blitt skutt av politiet. "Galningen som stakk Storbritannia i hjertet", står det i bildeteksten.

– Står samlet

Gjerningsmannen kjørte ned en rekke fotgjengere på Westminster Bridge onsdag.

Like etter kolliderte han med et gjerde ved Parlamentet før han prøvde å komme seg inn i parlamentsbygningen. Da han ble forsøkt stoppet ved inngangen, knivstakk han en polititjenestemann.

Storbritannias statsminister Theresa May holdt onsdag kveld krisemøte om angrepet. Hun beskrev det som et forkastelig angrep på Storbritannias demokratiske verdier.

– Vi står samlet, vi skal aldri gi etter for terror, og vi skal aldri tillate at hat og ondskap splitter oss, sa May.

Blant dem som ble såret i angrepet, skal det være personer fra blant annet Frankrike, Romania og Kina.

