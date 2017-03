Sewol heves tre år etter fergeulykken

Jobben med å heve fergen gikk sakte, men sikkert torsdag. Siden 16. april 2014 har den ligget 40 meter under havoverflaten.

295 av de omkomne er funnet etter ulykken, men ni personer er fortsatt savnet. Slektninger som følger med på hevingen fra to fiskebåter, håper de siste likene vil bli funnet inne i fartøyet.

Over 300 passasjerer, de fleste av dem skoleelever på utflukt, mistet livet da ferja Sewol kantret og sank utenfor sørkysten av Sør-Korea med 476 personer om bord. 375 av dem var skoleelever på skoletur. Den 69 år gamle kapteinen er dømt for grov tjenesteforsømmelse. Han forlot det synkende skipet selv om flere hundre var fanget om bord.

Når fergen kommer til havnen i Mokpo, som ligger 90 kilometer unna, skal arbeidere begynne å fjerne gjørme og vrakrester for å søke etter de savnede ofrene. Det er ventet at Sewol først kommer til havnen om to uker.

