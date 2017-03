Russland vil ikke la Eurovision-bidrag framføres via satellitt

– Vi synes tilbudet om deltakelse via satellitt er snodig og nekter å gå med på det, fordi det er definitivt i strid med selve essensen av konkurransen, heter det i en uttalelse fra det russiske statlige kringkastingsselskapet.

Den russiske fjernsynsstasjonen nekter å bli med i konkurransen uten at artisten selv er til stede.

Det er Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) som har foreslått å la det russiske bidraget til sangkonkurransen bli framført via satellitt.

Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt Julija Samojlova innreiseforbud i tre år. Dermed kan hun ikke framføre sitt bidrag "Flame Is Burning" i den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen i Ukrainas hovedstad Kiev.

Norske Jon Ola Sand er Den europeiske kringkastingsunions sjef for Eurovision Song Contest. Til VG sier Sand at de fortsatt har dialog med ukrainske myndigheter, i håp om at alle 43 deltakere får opptre live i Kiev i mai.

– Det er avgjørende at konkurransen holdes fri for politikk, og med tanke på omstendighetene rundt Julias innreiseforbud har vi følt det viktig å foreslå en løsning som kommer seg rundt disse problemene, sier Sand.

(©NTB)