Partene i Syria gjør nytt forsøk ved forhandlingsbordet

FNs spesialutsending Staffan de Mistura sa etter forrige forhandlingsrunde at regimet og opprørerne var enige om en dagsorden, og at alt derfor lå til rette for framgang i den stillestående fredsprosessen.

Utviklingen på bakken tyder ikke på at fredsviljen har økt. Opprørere innledet i helgen et overraskende angrep mot regjeringskontrollerte områder øst i Damaskus og i Hama-provinsen, og regjeringsstyrkene har slått hardt tilbake.

Ikke håp

Viljen til å finne forhandlingsløsninger er i det store og hele fraværende, mener Syria-eksperter.

– Slik jeg ser det, fins det ikke håp, sier Thomas Pierret ved universitetet i Edinburgh.

– Regimet fortsetter å vinne terreng, så hvorfor skulle de komme med innrømmelser, sier han.

Både regimet og opposisjonen fastholder at de er villige til å forhandle, men en rekke opprørsgrupper står utenfor prosessen.

Direkte forhandlinger

En talsmann for opprørs- og opposisjonsgruppene som deltar i Genève, Salem Muslat, gjentok torsdag kravet om forhandlinger ansikt til ansikt, ikke via mellommenn som under tidligere forhandlingsrunder.

– Vi insisterer fortsatt på direkte forhandlinger, vi har ikke tid å kaste bort, sier han.

President Bashar al-Assads videre skjebne er nå som tidligere et springende punkt i forhandlingene. Opposisjonen krever Assads umiddelbare avgang for å slutte opp om en forhandlingsløsning, mens regimet fastholder at maktskifte må komme som et resultat av valg.

Den seks år gamle krigen i Syria har til nå kostet minst 320.000 mennesker og drevet halve befolkningen, over 11 millioner mennesker, på flukt i og utenfor eget land.

