Israeler pågrepet for bombetrusler mot jødiske sentre i USA

19-åringen, som har både israelsk og amerikansk statsborgerskap, ble pågrepet etter tips fra amerikanske FBI, skriver The New York Times.

– Det er en prioritet for FBI å etterforske hatkriminalitet, og vi vil fortsette arbeidet for å sikre at alle raser og religioner kan føle seg trygge i sine lokalsamfunn og i sine gudshus, sier FBIs talskvinne Samantha Shero.

Ifølge FBI benyttet 19-åringen avansert programvare for å skjule at det var han som sendte bombetruslene, og det tok derfor tid før de greide å spore opp avsenderen.

Jødiske forsamlingshus og organisasjoner har mottatt over 100 bombetrusler siden årsskiftet, noe som har skapt frykt for økende antisemittisme i USA.

Tidligere i måneden ble en mann i St. Louis pågrepet, mistenkt for å ha sendt trusler mot minst seks jødiske sentre. Dette skal han ifølge påtalemyndigheten ha gjort i håp om at en tidligere kjæreste skulle få skylden.

(©NTB)