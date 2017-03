Helsereform-trøbbel for Trump – avstemning utsatt til fredag

Utsettelsen er et slag for Donald Trump og hans regjering, som har satt stor prestisje i å få gjennom en reform som kan erstatte den såkalte Obamacare.

Kongressen og Det hvite hus var torsdag preget av forhandlinger og justeringer i siste liten. Trump og hans leir slet med å samle støtte, ettersom både konservative og moderate republikanere stilte seg kritiske til planene.

Det republikanske lederne utsatte et planlagt morgenmøte og signaliserte at mer arbeid var nødvendig, og flertallsleder Paul Ryan i Representantenes hus utsatte en planlagt pressekonferanse.

Tidlig torsdag ettermiddag rykket lederen for den konservative gruppen Freedom Caucus i Representantenes hus ut og sa at de ikke hadde kommet til enighet i et møte med presidenten, noe som sådde ytterligere tvil om reformen.

Republikanerne er splittet i to leire. Enkelte mener de føderale utgiftene ikke kuttes hardt nok, andre er skeptiske til velgernes reaksjon på utfall som kutt i Medicaid-programmet og dyrere helseforsikring for eldre.

