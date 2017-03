Gjerningsmannen i London var etterforsket for ekstremisme

Utstyrt med bil og kniv oppnådde gjerningsmannen enorm oppmerksomhet da han drepte tre mennesker i sentrum av London onsdag.

Ett døgn senere var identiteten hans fortsatt ikke offentliggjort. Men statsminister Theresa May bekreftet at han tidligere hadde vært etterforsket for ekstremisme.

– Mannen var født i Storbritannia. For noen år siden ble han etterforsket av MI5 etter at det hadde oppstått bekymring knyttet til voldelig ekstremisme, sa hun i Parlamentet.

Kort tid senere tok IS på seg ansvaret for angrepet. Gjerningsmannen var en av deres soldater, heter det i en melding lagt ut på det IS-tilknyttede nettstedet Amaq.

– Fulgte oppskrift

Amaq hevder angrepet skjedde som respons på IS' oppfordring om å angripe land som prøver å bekjempe dem. Storbritannia deltar i den USA-ledede koalisjonen som bomber IS i Syria.

Britisk politi har bekreftet at de mistenker at gjerningsmannen var inspirert av internasjonal islamistisk terrorisme. Og forskeren Magnus Ranstorp mener han fulgte IS' og al-Qaidas terror-oppskrifter til punkt og prikke.

– Alle har tilgang på en bil. De fleste har kniver på kjøkkenet, sier han til NTB.

I Parlamentet understreket May at gjerningsmannen hadde en perifer rolle da han ble etterforsket. Britiske myndigheter skal ikke ha hatt etterretning som tydet på at han planla noe angrep nå.

Minst åtte personer er pågrepet i etterforskningen, men politiet tror fortsatt at gjerningsmannen handlet på egen hånd.

– Vi har ingen grunn til å tro at flere angrep er umiddelbart forestående, sier May.

Flagget på halv stang

I London ble det torsdag flagget på halv stang på Parlamentet og en rekke andre kjente offentlige bygninger.

Stedene hvor angriperen gikk løs på tilfeldige forbipasserende og en politimann, var fortsatt sperret av mens polititeknikere sikret spor. Pårørende la ned blomster i nærheten av Parlamentet, ifølge nyhetsbyrået AP.

I tillegg til politimannen ble en mann i 50-årene og en 43 år gammel kvinne med spansk bakgrunn drept i angrepet. Kvinnen var på vei for å hente barna sine da hun ble meid ned av gjerningsmannens bil på Westminster Bridge.

Da han etterpå forsøkte å komme seg inn i Parlamentet, ble han selv skutt og drept av politiet.

Flere titalls mennesker ble skadd i angrepet, og tilstanden er kritisk for sju av dem. Blant de sårede er det franske skoleelever, sørkoreanske turister og to rumenere.

Høyt trusselnivå

Angrepet i den britiske hovedstaden skjedde nøyaktig ett år etter terroraksjonen i Brussel i 2016. Flere av dem som er pågrepet etter London-angrepet, ble innbrakt av politiet under en aksjon i Birmingham natt til torsdag.

Bilen som gjerningsmannen brukte, kan ha blitt leid på stedet hvor politiet aksjonerte, ifølge BBC.

Trusselnivået var høyt i Storbritannia også før angrepet i den britiske hovedstaden, og nivået er ikke blitt endret. Etter angrepet ga flere lokale innbyggere uttrykk for at terrorrisikoen er noe de må leve med.

– Politiet gjør en god jobb. Dette må være det tryggeste stedet i byen akkurat nå, sa lokalfødte Phoebe Lanzer til NTB i nærheten av åstedet onsdag.

