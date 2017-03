Frankrikes forsvarsminister støtter Macron

Forsvarsminister Jean-Yves Le Drian støtter den uavhengige sentrumslederen Emmanuel Macrons kandidatur i presidentvalget, melder avisen Ouest-France. Selv tilhører ministeren det regjerende Sosialistpartiet.

Meningene til den 69-år gamle forsvarsministeren veier tungt innad i det franske Sosialistpartiet, og det er ventet at støtten vil styrke Macrons troverdighet, spesielt i forsvars- og sikkerhetssaker.

Macron har tidligere vært en del av den sosialistiske regjeringen, men gikk av for å stille som presidentkandidat for sitt nystartede sentrumsparti.

Macron ligger an til å bli ytre høyre-kandidat Marie Le Pens hardeste konkurrent i presidentvalget, ifølge flere målinger. Dersom de to går videre til andre og avgjørende runde, kan Macron få over 60 prosent av stemmene og vinne valget, viser meningsmålinger.

Første runde i presidentvalget er 23. april. Andre og avgjørende runde holdes 7. mai.

(©NTB)