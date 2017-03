FN: 400.000 sivile er fanget i Vest-Mosul

Den gjenværende sivilbefolkningen i Mosuls gamleby lever i frykt for å bli ofre for krigshandlinger, og de lider også under matmangel, slår FNs høykommissær for flyktninger fast.

Mange sivile tør ikke å flykte fra området, av frykt for å bli ofre for snikskyttere fra den ytterliggående islamistgruppa IS, som fortsatt kontrollerer Vest-Mosul.

– Det verste gjenstår, om jeg kan si det slik. Når 400.000 paniske og sultne mennesker er innesperret i gamlebyen, kommer det før eller siden til å koke over ett eller annet sted, noe som vil resultere i at et stort antall strømmer ut, sier Bruno Geddo, som leder UNHCRs virksomhet i Irak.

Rundt 180.000 mennesker har til nå flyktet fra kamphandlingene i Vest-Mosul, og FN og hjelpeorganisasjoner som Leger Uten Grenser (MSF) sliter med på ta seg av alle.

Mange av dem som nå flykter, har skuddsår og granatskader, forteller MSFs hjelpearbeidere i området.

– Behovet for akutt medisinsk hjelp har økt dramatisk. Vi har folk som jobber døgnet rundt for å behandle menn, kvinner og barn med skuddskader, sier Isabelle Defourny i MSF.

