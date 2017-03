Erdogan fordømmer angrepet i London

– Vi står i solidaritet med Storbritannia, vår venn og allierte, mot terrorisme, den største trusselen mot global fred og sikkerhet, skriver Erdogan på Twitter.

Kun timer før angrepet i London advarte Erdogan om at vestlige borgere kunne være i fare dersom land i Europa fortsetter med det han beskriver som "sine arrogante forbud".

– Europeere vil ikke kunne gå trygt i gatene, advarte presidenten, og siktet til Nederlands og Tysklands innreisebegrensninger for flere tyrkiske politikere.

Bakgrunnen er at de to landene og flere andre har finnført restriksjoner mot at Tyrkia driver valgkamp på europeisk jord i forkant av folkeavstemningen 16. april, som er ment å gi utvidet makt til Erdogan.

