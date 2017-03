CNN-kilde: Trump-medarbeidere ser ut til å ha samarbeidet med Russland

Dette skjedde angivelig i forbindelse med lekkasjer av informasjon som var skadelig for Clinton i valgkampen.

Kilden, som ikke ønsker å bli navngitt, bekrefter at folk tilknyttet Trumps valgkamp var i kontakt med personer som mistenktes for å være tilknyttet russisk etterretning.

– Det virker som de ga tommelen opp til offentliggjøring av informasjon når den var klar.

CNN har imidlertid også snakket med andre tjenestemenn som tar flere forbehold. De mener det foreløpig er for tidlig å si om Trumps medarbeidere samarbeidet med russerne.

USAs etterretningsorganisasjoner mener Russland forsøkte å hjelpe Trump og stikke kjepper i hjulene for Clinton i valgkampen i fjor. Én av metodene som skal ha blitt brukt, var dataangrep mot Det demokratiske partiet og lekkasjer av stjålet informasjon.

FBI-sjef James Comey bekreftet mandag for første gang at FBI er i gang med en etterforskning for å finne ut om Trumps medarbeidere og russerne samarbeidet.

Bakgrunnen er at FBI kjenner til troverdige anklager eller har rimelig grunn til å tro at en eller flere personer "kan ha opptrådt som en agent for en utenlandsk makt".

Også den amerikanske Kongressen har satt i gang granskinger av saken.

