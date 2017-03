Angrepet i London preger britiske avisforsider

«Terror i Westminster» er slått opp på forsiden av The Guardians torsdagsutgave. Under har avisen et bilde av parlamentsmedlemmet Tobias Ellwood som utfører førstehjelp på politimannen som ble knivdrept.

Avisen The Times unnlater å bruke ordet terror og skriver heller «Angrepet på Westminster» med den supplerende teksten «Islamist pløyer ned fotgjengere og dreper politimann». Ifølge britisk politi er gjerningsmannen knyttet til islamistisk terror, men hvorvidt han handlet alene er fortsatt ukjent. Politiet hevder de kjenner mannens identitet, men har ennå ikke gått ut med noe navn.

The Sun velger å bruke bildet av gjerningsmannen som ligger livløs på en båre etter å ha blitt skutt av politiet. Bildeteksten sier «Galningen som stakk Storbritannia i hjertet». Både The Telegraph og The Daily Mail bruker lignende bilder, men førstnevntes bildetekst har statsminister Theresa Mays ord: «Ondskapen skal aldri få skille os ad». The Sun bruker bildet tatt av angriperen som ligger død på båren med åpen skjorte med tittelen «Dagen da terroren kom til Westminster».

