Amerikansk turist blant de drepte i London

Hans kone, Melissa, ble alvorlig skadd i angrepet. De var på den siste dagen av en tur for å feire at de hadde vært gift i 25 år. Ifølge mormonerkirken paret tilhører, skulle de også besøke konas foreldre i den britiske hovedstaden.

Politimannen Keith Palmer (48) og en 43 år gammel spansklærer er de to andre dødsofrene for terrorangrepet. Samtidig svever sju andre mellom liv og død.

Ketih Palmer forsøkte å stanse gjerningsmannen da han ble knivstukket. Palmer beskrives av sine kolleger som en "fantastisk politimann og familiefar". Han etterlater seg kone og barn, ifølge BBC.

Det spanske utenriksdepartementet bekrefter at 43 år gamle Aysha Frade, en britisk statsborger med spansk bakgrunn, er blant de drepte. Hun jobbet som spansklærer og var ifølge Sky News på vei over Westminster Bridge for å hente sine to barn på åtte og elleve år da hun ble meid ned.

Om lag 40 personer ble såret, flere av dem er utenlandske statsborgere. Blant dem er tre franske skoleelever som var på London-tur med klassen sin, fem sørkoreanske turister, to rumenere og en mann fra Portugal.

Ifølge norsk UD er det lite som tyder på at nordmenn ble rammet.

Polititalsmann Mark Rowley opplyste torsdag at 29 av de sårede fortsatt er innlagt på sykehus og at tilstanden er kritisk for sju av dem, deriblant to politibetjenter.

(©NTB)