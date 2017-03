Amerikansk general antyder at Russland forsyner Taliban

Scaparrotti har stillingen som Supreme Allied Commander (SACEUR) i NATO, og er også leder for Europa-kommandoen i det amerikanske forsvaret.

Kommentaren om Russlands angivelige forhold til Taliban falt da Scaparrotti orienterte forsvarskomiteen i Senatet i Washington onsdag.

Han uttalte at Russlands innflytelse vokser i flere regioner, blant annet Afghanistan.

– Jeg har sett Russlands innflytelse i den senere tid – en økende innflytelse – i form av forbindelser til og kanskje til og med forsyning av Taliban, sa generalen, uten å utdype ytterligere.

NATO-styrker har vært i aksjon i Afghanistan siden den amerikanskledede invasjonen i 2001, i kjølvannet av terrorangrepene 11. september. Fortsatt er 13.000 NATO-soldater på plass i landet i forbindelse med et treningsoppdrag, de fleste av dem amerikanske.

Scaparrottis kommentar ser ut til å gå ett skritt lenger enn uttalelser i forrige måned fra general John Nicholson, den amerikanske sjefen for NATO-styrken i landet. Han sa at han var bekymret for utenlandske aktørers innflytelse i Afghanistan, og nevnte blant annet Russland.

