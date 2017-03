39-åring pågrepet etter å ha kjørt inn i folkemengde i Antwerpen

Belgisk påtalemyndighet opplyser at det er funnet en hagle, kniver og en kanne med ukjent innhold.

Ifølge politiet kjørte mannen i 11-tiden torsdag inn i Meir-gaten, som er en av Antwerpens travleste gågater. Folk måte hoppe til side, men det er ikke meldt om skadde etter villmannskjøringen.

En militær patrulje på stedet forsøkte å stanse sjåføren, men han tråkket på gassen, kjørte på rødt lys og greide å unnslippe.

En spesialenhet fra politiet greide senere å stoppe bilen, og sjåføren ble pågrepet.

Kamuflasjeklær

– En mann iført kamuflasjeklær ble ført bort fra stedet, opplyste en talsmann for politiet under en pressekonferanse.

Belgisk påtalemyndighet har identifisert mannen som Mohamed R, en 39 år gammel franskmann av nordafrikansk opprinnelse, til vanlig bosatt i Frankrike.

Ifølge politiet har mannen tidligere vært i søkelyset for ulovlig våpenbesittelse.

– Terrorangrep

– Vi er fortsatt på vakt. Vår sikkerhetstjeneste har gjort en utmerket jobb i Antwerpen. Den belgiske regjeringen følger situasjonen nøye, tvitrer statsminister Charles Michel.

Belgiske myndigheter har ennå ikke betegnet torsdagens hendelse i Antwerpen som en terroraksjon, noe Frankrikes president François Hollande har.

Hollande betegner ifølge CNN angrepet som "et forsøk på et terrorangrep" og skriver i en kunngjøring at 39-åringen "forsøkte å drepe folk og til å forårsake noe dramatisk".