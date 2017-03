– Over 100 sivile drept i flyangrep i Mosul

Mosul Eye melder at det er funnet 130 døde i ruinene av bygningen. ifølge nettstedet, som blir drevet av irakiske aktivister, ble al-Jadida-distriktet angrepet av fly.

En lastebil med eksplosiver ble truffet og gikk i lufta, og deretter kom det to kraftige eksplosjoner. Irakiske regjeringsstyrker avfyrte også raketter mot bydelen onsdag, melder Mosul Eye.

Den kurdiske TV-stasjonen Rudaw melder også om et flyangrep mot området og hevder at det er funnet 230 drepte i ruinene av to sammenraste bygninger i al-Jadida-distriktet.

Brigadegeneral Mohammed al-Jabouri, som leder de irakiske regjeringsstyrkens forsøk på å gjenerobre Mosul fra den ytterliggående islamistgruppa IS, hevder på sin side at det var bombefeller utplassert av IS som la bygningen i ruiner.

Ifølge Jabouri er det funnet 108 døde i ruinene, blant dem kvinner og barn.

Irakiske regjeringsstyrker og deres allierte har de siste ukene gjennomført en stor offensiv for å gjenerobre Vest-Mosul fra IS, og tidligere i måneden ble det utkjempet harde gatekamper i al-Jadida-distriktet.