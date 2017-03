USA skal ha sluppet ned soldater i Raqqa-provinsen i Syria

Ifølge Syriske demokratiske styrker (SDF), en styrke dominert av kurdiske militssoldater, er både amerikanske infanterisoldater og SDF-medlemmer sluppet ned fra et helikopter i IS-kontrollerte områder. Meldingen ble lagt ut på sosiale medier onsdag.

Soldatene skal ha tatt kontroll over fire landsbyer og kuttet forbindelsen mellom Raqqa by, som fungerer som IS' hovedkvarter, og landområdene vest for byen. Tabqa ligger 45 kilometer vest for Raqqa.

Amerikanske myndigheter har foreløpig ikke bekreftet opplysningene.

Ifølge aktivistgruppa Raqqa is Being Slaughtered Silently ble 500 amerikanske og syriskkurdiske styrker utplassert i forbindelse med offensiven onsdag morgen. Gruppa smugler ut opplysninger fra IS-kontrollerte områder via lokale kontakter.

Meldingen om at bakkestyrker er sluppet ned i IS-kontrollert område, kommer dagen etter at en skole som skal ha fungert som tilfluktssted for 50 familier, ble jevnet med jorden i et luftangrep. Flere titall sivile ble drept i angrepet, og mange var onsdag fortsatt savnet, melder aktivister i Raqqa. Den USA-ledede koalisjonen anklages for å ha utført angrepet.

Skolen lå i den IS-kontrollerte landsbyen Mansoura 26 kilometer vest for Raqqa.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights har meldt at de drepte var sivile som var fordrevet fra områder i Raqqa, Homs og Aleppo.

USAs forsvarsdepartement har bekreftet at amerikanske styrker har gjennomført flere angrep i nærheten av Raqqa den siste tiden.

(©NTB)