UD: Nordmenn i London bes kontakte pårørende

– Utenriksdepartementet er kjent med at det har vært en hendelse utenfor det britiske parlamentet, og vi er i kontakt med ambassaden i London for å få oversikt over situasjonen, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet til NTB.

– Norske reisende i London bes ta kontakt med sine pårørende i Norge, fortsetter Solberg.

Politiet i London oppfordrer publikum til å holde seg unna enkelte områder i den engelske hovedstaden, og følge med på deres oppdateringer på Twitter.

Solberg opplyser at Utenriksdepartementet har sendt melding til alle norske reisende som har registrert opphold i London Reiseregistrering.no.

(©NTB)