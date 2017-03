Tillerson ber Senatet NATO-godkjenne Montenegro

Reuters har fått innsyn i et brev Tillerson skrev til Senatet 7. mars hvor han sier Montenegros medlemskap i alliansen vil øke integrering, demokratisk reform, handel, sikkerhet og stabilitet blant nabolandene.

Protester fra minst to republikanske senatorer satte en stopper for en rask avstemning på bakgrunn av at Russland ikke ønsker verving av flere NATO-medlemmer. Det er ikke satt ny dato for ny avstemning. Montenegro håper å bli godkjent av alle de 28 medlemslandene innen NATO-møtet i Brussel som går av staben i mai. Så langt har de blitt godkjent av 24 land.

Flere medlemmer ser på Montenegros medlemskap som en motstand mot Russlands forsøk på å påvirke Balkan. I brevet fra Tillerson sier han det er «virkelig i USAs interesse» å godkjenne Montenegro som en del av alliansen.

– Montenegros deltakelse i NATO-møtet i mai som et fullverdig medlem, ikke bare observatør, vil sende et sterkt signal om vårt transatlantiske samarbeid, skriver Tillerson.

Tirsdag bekrefter Det hvite hus at president Donald Trump vil delta på møtet i Brussel. Det blir hans første utenlandsbesøk siden innsettelsen.

