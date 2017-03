Stor IS-massegrav funnet utenfor Mosul

På et sted kjent som Khafsa, omtrent 8 kilometer sør for Mosul, skal terrorgruppen IS ha dumpet ofrene sine i et 35 meter bredt synkehull.

Ifølge Human Rights Watch (HRW) kan dette være en av de største massegravene til terrorgruppen IS.

– Denne massegraven er et grotesk symbol på ISIS' grusomme oppførsel. En enorm forbrytelse, sier visedirektøren i HRWs Midtøsten-avdeling, Lama Fakih.

I tillegg til at massegraven skal inneholde hundrevis, kanskje tusenvis, av ofre, så er den også minelagt.

Irakiske styrker tok kontroll over stedet i februar. I mars var HRW på besøk, men på grunn av minene fikk de ikke utført en nærmere inspeksjon av graven.

Denne massegraven ved Khafsa er en av mange massegraver funnet mellom Irak og Syria. Selv om det ikke er mulig å anslå hvor mange personer som har blitt henrettet på stedet, anslår innbyggerne, basert på egne opplevelser og hva de har blitt fortalt av IS-krigere, at antall døde kan være over tusen.

