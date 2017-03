Sterke russiske reaksjoner på at Ukraina nekter russisk Eurovision-sanger innreise

Sangkonkurransen skal i år holdes i Ukrainas hovedstad Kiev.

– Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt Julija Samojlova innreiseforbud i tre år, opplyste sikkerhetstjenesten SBU onsdag.

– Avgjørelsen ble tatt akkurat nå, heter det videre i uttalelsen.

EBU skuffet og kritisk

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) er skuffet over Ukrainas beslutning.

– Vi må respektere de lokale lovene til vertslandet. Men denne beslutningen mener vi strider mot både konkurransens ånd og ønsket om inkludering som er en av dens grunnleggende verdier, heter det i en offisiell uttalelse fra EBU.

Reise fra Krim

Julija Samojlova deltok på en konsert på russiskokkuperte Krim i 2015, noe som ifølge den svenske kringkasteren SVT kan betraktes som et brudd på ukrainsk lov fordi det er forbudt å reise direkte til Krim fra Russland.

Russlands viseutenriksminister Grigorij Karasin reagerer kraftig på avgjørelsen.

– Dette er enda en forferdelig, kynisk og umenneskelig handling fra myndighetene i Kiev, sier han til nyhetsbyrået Interfax.

Avventende Eurovision-sjef

Norske Jon Ola Sand er Den europeiske kringkastingsunions sjef for Eurovision Song Contest. I en SMS til NRK skriver han at han har registrert at flere medier rapporterer om innreisenekten.

– Vi har ikke fått verifisert dette fra våre kontakter i Ukraina, så foreløpig kommenterer vi ikke dette, uttaler Sand.

Sang under Paralympics

12. mars ble det klart at Julija Samojlova skal synge Russlands bidrag "Flame is Burning" i Kiev i mai. Allerede dagen etter kom det fram at den ukrainske sikkerhetstjenesten aktet å etterforske henne. Samojlova, som sitter i rullestol, sang under åpningsseremonien i Paralympics i Sotsji i 2014 og kom til finalen i russiske "X Faktor" i 2013.

Det allerede kjølige forholdet mellom Ukraina og Russland ble ikke bedre under fjorårets Eurovision Song Contest. Da vant ukrainske Jamala med "1944", en sang om krimtatarens mørke historie.

Annekteringen av Krim

Selv om teksten ikke direkte knyttes til den russiske annekteringen av Krim fra Ukraina i 2014, var det liten tvil om at den kan tolkes slik – og det er sterke ord: "Når fremmede kommer, de kommer til huset ditt. De dreper alle, og sier at de ikke er skyldige".

Krimtatarene, minoriteten som sangeren Jamala selv tilhører, motsatte seg russisk overtakelse av halvøya i Svartehavet og risikerer forfølgelse. Mange av halvøyas russiskspråklige innbyggere støttet imidlertid annekteringen.

Russiske politikere raste etter den ukrainske seieren og så på låten og seieren som politisk. Frants Klintsevitsj, medlem av det russiske føderasjonsrådet, tok til orde for å vurdere russisk boikott av neste finale.