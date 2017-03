Røde Kors: Sultkatastrofe må avverges innen fire måneder

ICRC sier det trengs en massiv opptrapping i hjelpen og ber om 400 millioner dollar, tilsvarende 3,4 milliarder kroner, for å hindre at millioner av mennesker blir rammet av hungersnød i Jemen, Somalia, Sør-Sudan og Nigeria. Pengene skal sørge for at 5 millioner mennesker får nødhjelp

Dominik Stillhart, operativ direktør i ICRC, sier at "det ikke er hver dag at 20 millioner mennesker risikerer å sulte".

I alle de fire landene er krig en viktig årsak til at innbyggerne sulter, og Stillhart ber også partene i de ulike konfliktene følge krigens spilleregler.

Han sier at uansett pengesum så vil det ikke kunne løse hindringer som er politisk skapt.

I Sør-Sudan er det allerede erklært hungersnød i enkelte distrikter, noe som betyr at sulten er så omfattende at et visst antall mennesker dør hver dag. Om tre til fire måneder vil det samme skje i Jemen og Somalia hvis ikke folk får tilgang til nødhjelp.

Nordøst i Nigeria er 300.000 mennesker rammet av akutt feilernæring.

(©NTB)