Palestiner drept av israelske styrker på Gazastripen

Ifølge den israelske hæren befant de tre mennene seg mellom den palestinske enklaven og israelsk territorium hvor det ble utløst ild fra begge parter.

–Youssef Abou Azra, 18, ble drept og to andre palestinere ble skadd av israelsk artilleri øst for Rafah, sier Achraf al-Qodra, talsmann for helsedepartementet i Gaza. En talsmann for den israelske hæren sier at de oppdaget at mennene var nære sikkerhetsbarrieren og åpnet derfor ild.

I begynnelsen av måneden angrep Israels styrker to Hamas-mål på Gazastripen etter at soldater ble beskutt ved metallbarrieren som skiller Israel fra området. Lørdag utførte Israel luftangrep mot to Hamas-stillinger på Gazastripen som svar på et prosjektil som ble skutt fra Gaza og inn i det sørlige Israel.

