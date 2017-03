Observatører: USA-ledet angrep traff flyktninger i Syria

Bygningen ligger sør for byen al-Mansoura i Raqqa-provinsen nord i landet, melder Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Byen er kontrollert av ekstremistgruppa IS.

– Vi kan bekrefte at 33 mennesker ble drept. De var fordrevne sivile fra Raqqa, Aleppo og Homs, sier SOHRs leder Rami Abdulrahman.

Meldingen om angrepet kommer mindre enn en uke etter at USA ble anklaget for å ha bombet en moské og drept nærmere 50 mennesker i Aleppo-provinsen. Det amerikanske militæret nektet for at dette angrepet rammet moskeen.