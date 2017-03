Minst to drept og flere alvorlig såret etter angrep utenfor det britiske Parlamentet

Parlamentsbygningen og området rundt ble stengt etter at flere skudd ble avfyrt. Politiet anser hendelsen som en terrorhandling inntil videre. En mistenkt skal ha blitt skutt og drept av politiet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Minst to personer er døde og mange andre er såret, flere av dem kritisk, ifølge leger ved sykehuset St. Thomas.

Det var i 14.30-tiden at en firehjulsdrevet bil skal ha kjørt rett på flere fotgjengere på Westminster-broen. Flere personer ble såret, og ifølge BBC skal det være snakk om inntil tolv personer. En person skal ha blitt funnet liggende i vannet i elven Thames.

Bilen skal så ha krasjet inn i rekkverket på broen.

Så mann storme mot Parlamentet

Vitner skal ha beskrevet en svartkledd mann med asiatisk utseende i 40-årene med kniv i hånden som stormet i retning parlamentsbygningen. Han skal ha knivstukket en politimann og deretter ha gått til angrep på en annen politimann da han ble skutt.

– Vi hørte skarpe smell utenfor pressegalleriet. Deretter var det masse rop og skrik, og en mann stormet av gårde. I øyekroken så jeg at noen kom løpende gjennom porten ved Westminster og angrep en politimann, sier journalisten Kevin Schofiled til Sky News.

Nyhetsbyrået AP beskriver et stort oppbud av politi, ambulanser og helikoptre. Den politiske rådgiveren Don Brind forteller at han så to personer liggende på bakken.

– Jeg så en person liggende på bakken med en gul jakke på. Han lot til å snakke og være i live, sier han. Brind mener jakken var av samme type som politimenn bærer og at personen dermed var en politimann.

En times tid etter hendelsen ble en person fraktet bort fra området etter å ha mottatt intensiv hjerte- og lungeredning, forteller vitner til Sky News.

Politikerne holdt

Parlamentsmedlem David Lidington skal ha bekreftet opplysningene overfor parlamentarikerne, som fikk beskjed om å holde seg på sitt kontor eller på noen av fellesrommene inne i parlamentsbygningen.

Statsminister Theresa May ble raskt ført ut av bygningen og i sikkerhet.

Flere av politikerne sendte meldinger på Twitter om hva de så og hørte. Noen tvitret også bilder av bevæpnede politifolk som gjennomsøkte bygningen.

Omstendighetene rundt hendelsen er uklare, men Scotland Yard opplyser at det har vært en episode som involverer våpen og at flere mennesker er skadd, og at det inntil man vet noe annet ansees som et terrorangrep.

Angrepet skjedde på dagen ett år etter terrorangrepet i Brussel.

Områder avsperret

T-bane-stasjonen Westminster er stengt, og publikum er bedt om å holde seg unna de berørte sentrumsområdene. Besøkende som var i pariserhjulet The London Eye skal ha blitt holdt tilbake inne i kapslene inntil videre.

Stemningen inne i parlamentsbygningen er også svært anspent, melder BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg.

– Det er åpenbart en svært farlig situasjon som har oppstått, skriver hun.

Ifølge Kuenssberg skal bygningen ha blitt gjennomsøkt av politiets bombegruppe, og det skal være utplassert militære som vokter bygningen.