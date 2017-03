May endrer ikke terrortrusselnivået

May holdt onsdag kveld krisemøte om terrorangrepet. Etter møtet slo hun fast at det ikke er aktuelt å endre trusselnivået. Det har nå vært uendret i over to år og ligger på nest høyeste nivå. Det betyr at risikoen for angrep er stor.

– Vi står samlet, vi skal aldri gi etter for terror og vi skal aldri tillate at hat og ondskap splitter oss, sa May onsdag kveld.

May fordømte tidligere onsdag kveld terrorangrepet i London og sa hun føler med dem som er rammet.

– Statsministeren og regjeringen tenker på alle dem som ble drept eller såret i det forferdelige angrepet, og deres pårørende, sa en talsmann for May.

Statsministeren selv var inne i Parlamentet da terrorangrepet skjedde, men hun ble raskt ført inn i en bil og kjørt i sikkerhet til statsministerboligen i Downing Street 10.

