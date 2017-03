Kraftig nedgang i kunsthandelen

Ifølge en ny rapport fra den sveitsiske banken UBS og kunstutstilleren Art Basel falt salget av kunst med 11 prosent i fjor sammenlignet med 2015. Det tilsvarer en nedgang på rundt 57 milliarder kroner.

I rapporten, kalt "The Global Art Market Report for 2017", kommer det fram at årsakene til den kraftige nedgangen er svak økonomisk vekst og politisk usikkerhet i verdensøkonomien.

Omsetningen i det globale kunstmarkedet var 56,6 milliarder dollar i 2016, en sum som tilsvarer rundt 481 milliarder norske kroner. Det var en nedgang på rundt 57 milliarder kroner fra 2015, da omsetningen var 538 milliarder kroner.

USA, Storbritannia og Kina er fortsatt de tre landene der kunsthandelen er størst, og står til sammen for rundt 81 prosent av omsetningen globalt. USA er størst med en andel på 40 prosent, mens Kina ligger på førsteplass når det gjelder salg gjennom auksjoner.

