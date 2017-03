Israelske arkeologer fant hundre år gammelt spritlager

Israelske myndigheter opplyser at arkeologene holdt på med å grave ut 250.000 år gamle flintverktøy da de snublet over et langt nyere funn – hundrevis av spritflasker. De ble oppdaget nær en bygning der britiske soldater var stasjonert i 1917, i nærheten av byen Ramle.

Utgravningens leder Ron Toueg sier uniformsknapper, beltespenner og rideutstyr også er oppdaget, i tillegg til flasker med gin, whisky og vin. Toueg sier funnet gir et gløtt inn i soldatenes hverdagsliv og fritid.

Gjenstandene har etter all sannsynlighet tilhørt medlemmene av Egyptian Expeditionary Force under ledelse av general Edmund Allenby.

