Flere land vurderer elektronikkforbud på flyginger

Franske luftfartsmyndigheter opplyser at de vil foreta en risikovurdering, men uten at det er klart hva som vil skje videre, melder Financial Times.

I Canada har regjeringen varslet en uttalelse om restriksjoner senere.

Svenske myndigheter har imidlertid ingen planer om å innføre lignende regler, opplyser Svenska Transportstyrelsen til TT. Tyskland, Australia og New Zealand har også meldt at de for øyeblikket ikke vurderer nye retningslinjer.

Amerikanske myndigheter har kun kommet med en vag begrunnelse for elektronikkrestriksjonene som tirsdag ble innført på flyginger fra åtte land i Midtøsten og Nord-Afrika. Ingen amerikanske flyselskaper er rammet, ettersom ingen har direkteflyginger fra de åtte aktuelle landene. Det vil i stedet ramme flere store flyselskaper i Midtøsten, blant andre Emirates, Qatar Airways og Turkish Airlines.

Tyrkisk sinne

Tyrkia har allerede reagert sterkt på forbudet, og regjeringen i Ankara forsøker nå å få unntak fra reglene.

– Hvis det er bekymring for sikkerheten, bør departementene våre komme sammen og iverksette nødvendige tiltak. Dette arbeidet kan ikke gjøres ved forbud, sa utenriksminister Mevlut Cavusoglu, som onsdag var i Washington for å delta på et internasjonalt møte om kampen mot IS.

Vestlige etterretningskilder opplyser til Financial Times at tiltaket er knyttet til trusler fra al-Qaida på Den arabiske halvøya, som er basert i Jemen, og som antas å kunne lage sofistikerte bomber.

Muslimske land

Restriksjonene USA innførte tirsdag, gjelder elektroniske gjenstander med unntak av mobiltelefoner og medisinsk utstyr. Det rammer passasjerer som flyr direkte til USA fra åtte land i Midtøsten og Nord-Afrika. De må legge elektronisk utstyr som laptoper, lesebrett, spillkonsoller og kameraer i innsjekket bagasje. Samme dag fulgte britene opp med et tilsvarende forbud, som gjelder på direkteflyginger til Storbritannia på fly fra Tyrkia, Jordan, Egypt, Saudi-Arabia, Tunisia og Libanon.

Det amerikanske forbudet gjelder på fly fra Tyrkia, Jordan, Egypt, Marokko, Kuwait, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

(©NTB)