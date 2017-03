Eksilgruppe: USA-ledet angrep traff flyktninger i Syria

Luftangrepet skal ha skjedd tidlig tirsdag morgen, og arbeidet med å hente ofrene ut av bygningsrestene pågikk fortsatt ett døgn senere.

Bygningen ligger sør for byen al-Mansoura i Raqqa-provinsen nord i landet, melder Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Byen er kontrollert av ekstremistgruppa IS.

– Vi kan bekrefte at 33 mennesker ble drept. De var fordrevne sivile fra Raqqa, Aleppo og Homs, sier SOHRs leder Rami Abdulrahman onsdag.

– De har jobbet med å hente døde ut av ruinene helt til nå. Bare to er hentet ut i live.

USA lover gransking

Både den USA-ledede koalisjonen, Russland og Syrias egne regjeringsstyrker gjennomfører flyangrep i IS-kontrollerte syriske områder.

SOHR skriver at flyene som angrep ved al-Mansoura, antas å tilhøre koalisjonen. En talsmann for det amerikanske forsvarsdepartementet sier USA har gjennomført flere angrep i nærheten av Raqqa og at opplysningene skal undersøkes.

Moské-angrep

Meldingen om angrepet kommer mindre enn en uke etter at USA ble anklaget for å ha bombet en moské og drept nærmere 50 mennesker i landsbyen al-Jina i Aleppo-provinsen. Det amerikanske militæret erkjente å ha bombet en bygning like i nærheten, men hevdet at moskeen ikke ble ødelagt.

En journalist som jobber for nyhetsbyrået AFP, opplyste at de lå to moskeer ved siden av hverandre i al-Jina, og at den ene ble lagt i ruiner.

SOHR baserer seg på informasjon fra et nettverk av kilder i ulike deler av Syria. Også aktivistgruppen "Raqqa slaktes i stillhet" melder om angrepet på skolebygningen ved al-Mansoura. De hevder det bodde 50 familier i bygningen.