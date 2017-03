Det hvite hus distanserer seg fra Trumps tidligere valgkampsjef

Det hvite hus' talsmann Sean Spicer sier president Donald Trump ikke visste hvem Manafort hadde jobbet for i forrige tiår og at det ikke foreligger noe som kan indikere at Manafort gjorde noe galt.

Spicer sier også at tidligere presidentkandidat Hillary Clinton selv hadde bånd til Russland. Clintons valgkampsjef John Podesta var styremedlem i et russisk-basert energiselskap, ifølge Spicer.

Nyhetsbyrået AP har fått tak i en rapport der det kommer fram at Manafort har har arbeidet for en russisk milliardær. Spicer opplyser at det ikke er noe som helst i rapporten som indikerer at presidenten, Det hvite hus eller noen i Trump-administrasjonen har hatt noe å gjøre med saken.

Ti år siden

Ifølge rapporten jobbet Trumps tidligere valgkampsjef for å fremme interessene til Vladimir Putin for ti år siden. Dette skal ha skjedd som ledd i et oppdrag Manafort påtok seg for den russiske milliardæren Oleg Deripaska.

I en hemmelig strategiplan fra 2005 foreslår Manafort at han kan påvirke politikk, næringsliv og mediedekning både i USA, Europa og tidligere sovjetland. Et av formålene var at Putin skulle dra fordel av kampanjen, skriver AP.

– Vi mener nå at denne modellen kan være til stor fordel for Putin-regjeringen hvis den iverksettes på de rette nivåene med tilstrekkelig vilje til å lykkes, heter det i planen.

En avtale med Deripaska ble undertegnet året etter, ifølge flere kilder med kjennskap til saken. Verdien av avtalen skal ha vært 10 millioner dollar per år.

– Svertekampanje

Hvor mye arbeid Manafort i praksis utførte for Deripaska, er uklart. Men de to skal ha hatt et samarbeid i alle fall fram til 2009.

Manafort selv bekrefter at han jobbet med Deripaska for omtrent ti år siden, men han avviser å ha utført arbeid som innebar å "representere russiske politiske interesser". Han mener også å være utsatt for en svertekampanje.

Trump hyret Manafort som valgkampsjef i mars i fjor. Manafort beholdt stillingen til august, da AP avslørte at han hadde stått bak en hemmelig lobbykampanje for det prorussiske tidligere regjeringspartiet i Ukraina fram til 2014.

Granskes av FBI

USAs etterretningsorganisasjoner mener Russland forsøkte å hjelpe Trump i valgkampen i fjor. Én av metodene som skal ha vært brukt, var dataangrep mot Det demokratiske partiet og lekking av informasjon. Både det føderale politiet FBI og Kongressen gransker saken for å finne ut om Trumps medarbeidere samarbeidet med russerne i valgkampen.

En amerikansk tjenestemann som ikke ønsker å bli navngitt, sier Manafort har stått sentralt når amerikansk etterretning har undersøkt Trump-medarbeidernes forbindelser til Russland.

Selv mener Manafort at granskingene er politisk motiverte. Også tidligere har han hevdet at han aldri har jobbet for russiske interesser.

– Svært begrenset rolle

FBI-sjefen James Comey bekreftet mandag for første gang at det føderale politiet etterforsker den påståtte kontakten mellom Trumps valgkampstab og Russland.

Bare noen timer tidligere hadde Trump benektet dette. Påstander om at det fantes en slik etterforskning var falske nyheter, hevdet han.

Sean Spicer, pressetalsmann i Det hvite hus, uttalte senere at Manafort "spilte en svært begrenset rolle i en svært begrenset periode" i Trumps valgkamp.

Manafort ble brakt inn i valgkampen i juni, hevdet Spicer – mens det riktige altså er at Manafort ble hyret som valgkampsjef i mars.

Også etter at Trump ble innsatt som president, skal han ha hatt kontakt med Manafort. Ifølge AP fortalte Manafort en kollega tidligere i år at det fortsatt hender han snakker med Trump på telefon.

